Британия нашла способ справиться с дефицитом продуктов

Дефицит продуктов вынудил Британию отложить введение новых требований к импорту из Евросоюза (ЕС). Чтобы справиться с нехваткой товаров в магазинах, Соединенное Королевство перенесло начало пограничных проверок с января на июль 2022 года. Об этом сообщил спецпредставитель британского премьера по переговорам с ЕС по Брекситу Дэвид Фрост, чьи слова приводит Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Импортеры также должны были начать уведомлять пограничников о прибытии продуктов питания и предоставлять дополнительные документы. Реализовывать эти правила тоже начнут только в июле 2022 года. «Мы хотим, чтобы бизнес сосредоточился на восстановлении после пандемии, а не сталкивался с новыми требованиями на границе, — рассказал Фрост. — У предприятий теперь будет больше времени для подготовки к новым мерам».

Новые проверки импорта стали бы дополнительной нагрузкой на цепочки поставок в то время, когда розничные торговцы ищут способы борьбы с дефицитом товаров. ЕС является крупнейшим торговым партнером Великобритании, и около 30 процентов всех продуктов питания, потребляемых в Соединенном Королевстве, поступает из стран блока.

Однако импортные товары из ЕС по-прежнему должны сопровождаться декларациями, а новые требования к их оформлению вступают в силу с 1 января 2022 года. Логистическая отрасль Великобритании предупредила, что в Евросоюзе не хватает специалистов для предоставления необходимых документов, а инфраструктура британских портов не готова к проведению дополнительных таможенных проверок.

Перебои в цепочках поставок произошли из-за локальных локдаунов, связанных с новыми вспышками коронавируса, и выхода Британии из ЕС. Так, например, водители грузовиков столкнулись с трудностями при получении рабочих виз. Дефицит дальнобойщиков привел к тому, что шотландцам пришлось выбрасывать еду, так как некому было поставить ее заказчикам. Правительство попыталось выйти из кризиса, ослабив требования к получению водительских прав, однако не все политики согласились с эффективностью этого метода. Сотрудников не хватает и в других сферах, что тормозит восстановление британской экономики.