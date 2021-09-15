Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2%
Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2% с 2% в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS), передает Trend со ссылкой на Прайм.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7% после отсутствия изменений в июле.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 2,9%, месячную — 0,5%. Годовое увеличение показателя является рекордным с января 1997 года.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил в августе 3% — против 2,1% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу выросли на 0,6% после отсутствия изменений в июле.
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