Полиция патрулирует территорию возле синагоги в Германии из-за возможной угрозы
Территорию возле синагоги возле немецкого города Хаген патрулируют многочисленные отряды вооруженной полиции, сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом полиция сообщила в Twitter, что подобные меры были приняты из-за «возможной угрозы».
«Соответственно были предприняты меры защиты полиции. Мы находимся в тесном контакте с еврейской общиной», — говорится в сообщении.
Что за угроза, в полиции не уточнили.
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