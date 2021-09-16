Полиция патрулирует территорию возле синагоги в Германии из-за возможной угрозы

Территорию возле синагоги возле немецкого города Хаген патрулируют многочисленные отряды вооруженной полиции, сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом полиция сообщила в Twitter, что подобные меры были приняты из-за «возможной угрозы».

«Соответственно были предприняты меры защиты полиции. Мы находимся в тесном контакте с еврейской общиной», — говорится в сообщении.

Что за угроза, в полиции не уточнили.