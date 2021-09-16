Борис Джонсон провел существенные перестановки в британском кабмине и заменил главу МИД

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел серьезные перестановки в своем кабинете, поменяв ряд ключевых министров. В отставку или на другие должности были отправлены несколько членов кабинета, в том числе и те, действия которых последнее время активно критиковались, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению аналитиков, таким образом Джонсон преследует две цели - снизить недовольство однопартийцев своим кабинетом и объединить Консервативную партию, уже задумываясь о выборах 2024 года.

"Сформированный мной сегодня кабинет будет без устали работать над объединением страны и повышением уровня жизни на всей ее территории. Наша цель после пандемии - восстановить все лучше, чем было, и выполнить поставленные приоритетные задачи. Возьмемся же за работу", - написал Джонсон на своей странице в Twitter, повторяя лозунг Консервативной партии Build back better, что будет звучать все чаще в преддверии выборов, которые могут состояться и раньше намеченного срока.

Самым громким стал переход министра иностранных дел Доминика Рааба в министерство юстиции. Хотя Рааб и остался заместителем главы правительства и даже подкрепил этот статус новой формальной должностью, его аппаратный вес на новом посту будет значительно меньше, чем во главе Форин оффиса, которым он руководил с 2019 года.