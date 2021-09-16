Девять человек утонули на юге Франции из-за высоких волн на море

Внезапное появление высоких волн на средиземноморском побережье Франции привело в среду к гибели в трех южных департаментах девяти человек. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, такие волны - периодически возникающее явление на этой части побережья Средиземноморья. Он вызвано, в частности, сильным ветром, резким изменением морского течения и большим объемом стекающей с побережья дождевой воды.

Местные власти предупредили об опасности, которая может возникнуть на море. Все погибшие - туристы, которые пренебрегли рекомендациями и пошли купаться в жаркую погоду.

Два человека утонули у побережья департамента Буш-дю-Рон, двое - в департаменте Од и пятеро - в департаменте Эро.