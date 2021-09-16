Джонсон: Партнерство Австралии, Великобритании и США не направлено против каких-либо стран

Европа 16 сентября 2021 15:16 (UTC+04:00)
Джонсон: Партнерство Австралии, Великобритании и США не направлено против каких-либо стран

Новое партнерство в сфере безопасности, сформированное Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не направлено против каких-либо стран. Об этом заявил в четверг, выступая в Палате общин британского парламента, глава правительства страны Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране, - заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли создание AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая. - Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями".

По словам Джонсона, члены нового партнерства заинтересованы в защите "демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всем мире". Он также подчеркнул, что создание AUKUS не входит в противоречие с "жизненно важными для безопасности" Европы целям и задачами НАТО. Глава британского правительства заверил, что партнеры США и Великобритании по альянсу были поставлены в известность о планах по формированию трехстороннего партнерства. Он также повторил, что совместный проект трех стран будет полностью соответствовать их обязательствам по нераспространению ядерного оружия.

"Не существует никакого риска того, что [в связи с созданием нового партнерства] Великобритания или какой-либо из ее союзников станут уделять меньше внимания угрозе, исходящей от <...> России", - добавил Джонсон, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью Би-би-си, что Пекин "придерживается ошибочного мнения", заявляя, что создание AUKUS свидетельствует о возвращении к "ментальности холодной войны".

"Во времена холодной войны все отгородились друг от друга стенами, почти не контактировали и, конечно же, не вели международную торговлю. Поэтому мне кажется, что те, кто описывает происходящее как холодную войну, придерживаются взглядов, характерных как раз для времен холодной войны", - сказал Уоллес, подчеркнув, что "Китай не имеет отношения" к решению стран-союзников об укреплении сотрудничества в оборонной сфере

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