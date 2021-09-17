Двое убиты и двое ранены в результате нападения с ножом в Нидерландах

Два человека погибли и еще два получили ранения в результате нападения с ножом в городе Алмело. Об этом сообщила в пятницу полиция Нидерландов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате нападения с ножом в Алмело погибли два человека, - отмечается в сообщении правоохранительных органов в Twitter. - Еще один человек получил ранения. Задержан один подозреваемый, он также получил ранения".

Телеканал RTV Oost продемонстрировал кадры, на которых человек с балкона стреляет из арбалета. Пока остается непонятным, причастен ли он к инциденту. Полиция также вынуждена была открыть огонь.

По словам представителей правоохранительных органов, после задержания подозреваемого ситуация взята под контроль. В чем именно подозревается задержанный, не сообщается. Полиция проводит расследование инцидента.