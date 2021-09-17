И.о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку на фоне кризиса с беженцами

И.о. главы Минобороны Нидерландов Анк Бейлевельд приняла решение уйти в отставку на фоне неудовлетворительной организации эвакуации беженцев из Афганистана. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В четверг голландский парламент вынес вотум недоверия Бейлевельд и и.о. главы МИД Нидерландов Сигрид Каг. Последняя подала в отставку немедленно. И.о. главы Минобороны в свою очередь заявила, что останется на своем посту.

Однако, по данным телеканала, в пятницу прошла экстренная встреча Христианско-демократической партии, в которую входит Бейлевельд, после которой стало известно, что политик все-таки покинет свой пост.