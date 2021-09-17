Париж отзывает послов из США и Австралии для консультаций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил МИД Франции.

МИД страны объяснил отзыв для консультаций послов из США и Австралии заявлениями, сделанными этими странами в день, когда они объявили о партнерстве.

Напомним, что Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".