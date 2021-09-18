Жителям трех городов Германии ввели просроченную вакцину

Жителям трех городов региона Баден-Вюртемберг в Германии ввели вакцину от коронавируса американской компании Moderna с истекшим сроком годности, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о городах Зиндельфинген, Ройтлинген и Эсслинген. В общей сложности препарат получили 840 человек. По данным издания, причиной использование просроченной вакцины стала неправильная маркировка лекарства. В частности, на упаковке был указан более длительный срок годности, чем требуют санитарные нормы. В то же время отмечается, что препарат хранился в холодильнике.

По словам представителя районного центра вакцинации в Зиндельфингене Мартины Бурхерт-Граеве, к данному моменту нет никаких данных, указывающих, что более длительное хранение повлияло бы на эффективность препарата. Как утверждает производитель Moderna, вакцину можно хранить в холодильнике в течение трех месяцев. Однако, в соответствии с требованием Европейского агентства по лекарственным средствам, срок хранения не должен превышать 30 суток.

Ранее сообщалось, что в Японии нашли партии вакцины против коронавируса от компании Moderna с примесями, в которых обнаружили частицы нержавеющей стали.