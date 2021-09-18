Председатель Еврокомиссии посетит Бухарест 27 сентября
Председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит Бухарест 27 сентября. Об этом сообщила представитель ЕК Дана Спинант, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Урсула фон дер Ляйен приедет в Румынию 27 сентября, и это означает, что Национальный план восстановления и устойчивости для Румынии одобрен, - сказал премьер-министр страны Флорин Кыцу. <...> И другая хорошая новость: из €48 млрд, из всех программ устойчивого развития в Европе €9,7 млрд предназначены для транспорта в Румынии".
Всего Румыния рассчитывает получить из Фонда ЕС по восстановлению экономики от последствий пандемии €29,2 млрд посредством Национального плана восстановления и устойчивости.
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