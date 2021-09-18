Европейский регулятор одобрит вакцины от коронавируса для детей к ноябрю

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рассчитывает в ноябре дать заключение по поводу вакцинации от коронавируса детей от 6 лет. Об этом рассказал в опубликованном в субботу в газете La Repubblica интервью глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Pfizer передаст нам данные по детской категории от 6 до 11 лет в начале октября. С нашей стороны понадобится три-четыре недели для их изучения и оценки. В начале ноября могут поступить также данные от Moderna. Затем возраст будет снижаться, вплоть до новорожденных", - сказал итальянский специалист. При этом он отметил, что для детей могут меняться дозировки активного вещества вакцин.

Кавалери также указал, что по поводу необходимости введения третьей дозы вакцинированным пока нельзя дать рекомендации. "Пока по поводу третьей дозы нет уверенности, но не исключено, что какое-то "укрепление" понадобится", - сказал он. Эксперт также указал, что решение об обязательности вакцинации - политическое, и ЕМА не может его принимать.

Представитель агентства признал, что "диалог с Россией и Китаем" (по поводу признания вакцин) "проходит в замедленном темпе", но "никогда не прерывался".