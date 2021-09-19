Британские депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к национальной безопасности

Европа 19 сентября 2021 09:10 (UTC+04:00)
Британские депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к национальной безопасности

Британские парламентарии обвинили премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в небрежном отношении к вопросам национальной безопасности, предупредив, что нынешнее правительство не в силах справляться более чем с одним кризисом за раз. Об этом говорится в распространенном в воскресенье докладе Объединенного комитета по стратегии национальной безопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе обращается внимание на то, что из-за пандемии Совет национальной безопасности (орган, созданный в 2010 году тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном для еженедельного обсуждения самых насущных проблем министрами, военными и представителями разведки) стал собираться нерегулярно. В докладе, выдержки из которого приводит агентство PA, делается вывод, что "ситуативные встречи и импровизации", которые пришли на смену, являются "серьезной ошибкой". В качестве примера "системного сбоя" парламентарии назвали недавнюю эвакуацию из Афганистана подданных Великобритании и афганцев, которые помогали им на протяжении 20 лет западной военной кампании. Эта ситуация, подчеркивают авторы документа, показала, что правительство "не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно".

По оценке телеканала Sky News, эвакуация британцев была проведена не столь эффективно, как это сделали другие страны, например Франция. Хотя Лондон сумел вывезти из Кабула около 15 тыс. гражданских лиц, власти королевства признали, что в Афганистане остались сотни британцев, а также многие из помогавших им афганцев.

Применительно к снижению роли указанного органа в принимаемых правительством решениях в докладе говорится, что "в новых условиях премьер-министр будет проводить, по грубым подсчетам, на 65% меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его межправительственных структур". "Наша предварительная оценка заключается в том, что это шаг назад, который предполагает более небрежный подход к национальной безопасности", - отмечается в документе.

Требование усилить планирование

"Когда два события - пандемия COVID-19 и Афганистан - продемонстрировали вновь, в каком опасном мире мы живем, вскрылась слабость структур Совета национальной безопасности", - прокомментировала результаты доклада глава комитета Маргарет Бекетт. "Я отдаю дань уважения медицинскому и военному персоналу, гражданским служащим, которые столь напряженно работали, чтобы справиться с этими двумя недавними кризисами. Но их смелые усилия не могут скрыть острейшую необходимость правительства усилить планирование в области национальной безопасности", - добавила депутат, которая в 2006-2007 гг. занимала пост главы МИД королевства в правительстве лейбориста Тони Блэра.

PA приводит комментарий на этот счет официального представителя Джонсона. Как он отметил, премьер-министр "ясно заявляет, что основная цель правительства - обеспечивать безопасность для людей в Великобритании, и он абсолютно привержен этому". В качестве последнего достижения кабмина в этой области представитель Джонсона упомянул создание правительствами США, Великобритании и Австралии нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

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