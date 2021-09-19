Британия может остаться без мяса в течение двух недель

Производители в Великобритании объявили, что вся страна может остаться без мяса. По сообщению некоторых поставщиков, под угрозой срыва оказался даже традиционный рождественский ужин, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Проблемы с поставками могут возникнуть из-за закрытия двух важных заводов в Великобритании – их пришлось временно остановить из-за нехватки газа.

Один из крупнейших британских интернет-магазинов бьет тревогу – у него "ограниченный запас" замороженных продуктов из-за национальной нехватки сухого льда.

На фоне закрытия двух заводов объявлено о грядущей экстренной встрече ключевых британских энергетиков – они будут пытаться придумать решение для ситуации с нехваткой газа.

Поставщики мяса советуют энергетикам поторопиться – запасов этого продукта хватит лишь на две недели.