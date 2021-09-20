Bстречу глав Минобороны Британии и Франции отменили из-за спора о подлодках

Европа 20 сентября 2021 00:57 (UTC+04:00)
Bстречу глав Минобороны Британии и Франции отменили из-за спора о подлодках

Встреча глав военных ведомств Великобритании и Франции, которая должна была состояться на следующей неделе, отменена из-за спора между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подлодок в пользу совместного проекта с США и Соединенным Королевством. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье вечером британская газета The Guardian.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен был провести переговоры с коллегой из Франции Флоранс Парли в Лондоне. Министры в сопровождении военачальников из обеих стран должны были также посетить заседание Франко-британского совета - независимой организации, созданной в 1972 году для укрепления связей между двумя странами. Как заявил изданию сопредседатель совета Питер Рикеттс, оно также не состоится.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Действия Великобритании французская сторона охарактеризовала как "проявление оппортунизма".

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