Цена фьючерсов на газ в Европе растет выше $850 за тысячу кубометров

Цена газа на фьючерсном рынке Европы после открытия торгов растет более чем на 8% и находится выше 850 долларов за тысячу кубометров. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 790,6 доллара за тысячу кубометров, а в 9.42 мск находилась на уровне 860,2 доллара, продемонстрировав рост более чем на 8%.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах в четверг цены снизились более чем на 10%, а в пятницу выросли на 4,6%, до 807,1 доллара за тысячу кубометров.