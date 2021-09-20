Цена на газ в Европе снова превысила $900 за тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов 20 сентября на бирже ICE начала расти на фоне новостей о том, что "Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, цена на октябрьский фьючерс взлетела до $908 за 1 тыс. куб. м после того, как находилась ниже $800 за тыс. куб. м в пятницу. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Однако уже по состоянию на 13:40 стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $890 за 1 тыс. куб. м.