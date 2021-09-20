Франция будет отстаивать интересы в дискуссиях о свободной торговле между ЕС и Австралией
Франция будет отстаивать свои интересы в дискуссиях по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией. Об этом в понедельник сообщил представитель МИД Франции на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В ведомстве отметили, что "проведение переговоров относится к компетенции Европейской комиссии, у которой есть соответствующий мандат". "Франция будет отстаивать свои интересы этого мандата, как мы поступаем всегда", - подчеркнули в министерстве. "Необходимо, чтобы коллективное обсуждение носило более глобальный характер", - считают во французском МИД.
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