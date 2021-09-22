Байден и Макрон проведут встречу в Европе в конце октября

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его американский коллега Джо Байден провели в среду телефонный разговор. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, Елисейский дворец сообщил телеканалу BFMTV.

Лидеры стран решили начать процесс обстоятельных двусторонних консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия между двумя странами.

Во время переговоров главы двух государств также обсудили создание нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США. "Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров. Президент Байден сообщил о своей неизменной приверженности в этом отношении", - говорится в документе.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.