ЕК запустила процедуру против Австрии из-за недостатков в борьбе с терроризмом

Европейская комиссия (ЕК) инициировала в отношении Австрии процедуру устранения нарушений норм Евросоюза из-за недостаточного выполнения мер по противодействию терроризму. Об этом сообщило в четверг Austria Presse Agentur, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно публикации, в документе ЕК не указано конкретное обвинение, но положение о борьбе с терроризмом должно было быть реализовано до сентября 2018 года всеми членами Евросоюза. Помимо Австрии, процедура запущена в отношении Финляндии, Хорватии и Люксембурга. Указанные страны в течение двух месяцев должны дать ответы на претензии ЕК.

Как отмечает Австрийское агентство печати, нормы ЕС о борьбе с терроризмом содержат положения о необходимости уголовного преследования и наказания лиц за поездки за границу с целью совершения террористических атак, возвращения в ЕС после таких атак, поездки по ЕС с целью совершения террористических атак, обучение и финансирование террористов. Соответствующие нормы также предусматривают меры по предоставлению надежной информации жертвами терактов и оказанию им профессиональной помощи после терактов.