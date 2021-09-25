И.о. статс-секретаря Минэкономики Нидерландов отправлена в отставку

Исполняющая обязанности статс-секретаря Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Мона Кейзер отправлена в отставку за высказывания о ковидном сертификате. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным телеканала, решение принято и.о. премьер-министра Марком Рютте при поддержке и.о. министра экономики и политики в области климата Стефа Блока и других членов правительства. Постановление об отправке в отставку имеет немедленный эффект.

Ранее в интервью газете De Telegraaf Кейзер заявила, что становится все сложнее объяснять людям, почему ковидные сертификаты, свидетельствующие об отсутствии вируса, нужны в одних местах и не нужны в других. Она поставила под сомнение эти правила и задалась вопросом о том, не стоит ли организовать данный процесс по-другому. Позиция подверглась резкой критике, в том числе в партии "Христианско-демократический призыв", в которую входит Кейзер.

В субботу в Нидерландах вступили в силу новые правила. Они предусматривают отмену социального дистанцирования, введенного на фоне борьбы с пандемией коронавируса, однако при этом людям во многих заведениях и учреждениях необходимо предъявлять так называемые ковидные сертификаты, свидетельствующие об отсутствии вируса, вакцинации или недавно перенесенной инфекции. В частности, это относится к кафе, барам, ресторанам, театрам и кинотеатрам. При этом при посещении других учреждений, таких как музеи и библиотеки, сертификат предъявлять не требуется. На этом фоне в некоторых городах Нидерландов, в том числе в Гааге и Хилверсуме, в субботу проходят демонстрации против ковидных сертификатов.

По данным НТК, решение об отставке и. о. статс-секретаря принято в связи с тем, что ее мнение расходится с точкой зрения правительства, в то время как власти должны говорить одним голосом и проводить единую политику. Временно исполнять обязанности Кейзер будет Блок.