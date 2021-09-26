В Германии состоятся парламентские выборы

Парламентские выборы, которые в самую пору назвать историческими, пройдут в воскресенье в Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выдвигать не стала и ранее заявила о намерении после формирования следующего кабмина вообще уйти из политики. Германию после 16 лет правления "железной фрау" ждет новая эра: какой она будет и по какому пути пойдет Федеративная Республика, зависит от исхода голосования.

Социологические институты предрекают крайне упорную борьбу между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Согласно одному из последних опросов, СДПГ с кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем всего на один процентный пункт опережает ХДС/ХСС, от которого на пост главы правительства выдвинут премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет.

Избирательные участки откроются в 08:00 (10:00 GMT+4), закроются в 18:00 (20:00 GMT+4). Сразу после их закрытия телеканалы публикуют первые данные экзитполов. Предварительные официальные результаты, как ожидается, будут обнародованы в ночь на понедельник, окончательные - в последующие дни.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

Правом голоса, по данным Федерального статведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны.

Переговоры о формировании правящей коалиции ФРГ после выборов в Бундестаг грозят затянуться настолько, что Ангела Меркель может остаться канцлером ФРГ как минимум до Рождества.

Официально срок ее полномочий закончится с первым заседанием нового состава Бундестага (должно пройти в течение максимум 30 дней после выборов), но она будет исполнять их до формирования нового кабмина и ей даже под силу побить рекорд экс-канцлера Гельмута Коля, которые правил с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 год, то есть 5 869 дней. Меркель может достигнуть этой отметки 17 декабря.