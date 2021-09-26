Экзитпол телеканала ZDF показывает победу социал-демократов на выборах в Бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные после закрытия избирательных участков данные экзитпола, проведенного по заказу телеканала ZDF.

По его версии, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) отдали голоса 24% избирателей.

В то же время, по данным экзитпола телеканала АРД, социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов - по 25%. Всего в Бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений: СДПГ, ХДС/ХСС, "Зеленые", которые заняли третье место с 14-15% голосов, Свободная демократическая партия (11-12% голосов), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10-11%), Левая партия с примерно 5%.