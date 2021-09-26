Макрон подал жалобу на папарацци из-за фото с отдыха

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит обратились с жалобой в прокуратуру Парижа на фотографа Тибо Далифара, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Главу государства возмутила выставленная на экспозиции его фотография на отдыхе, во время катания на аквабайке. Снимок был размещен в галерее возле Елисейского дворца и находился там около двух недель. Прокуратура начала разбирательство. Папарацци может грозить уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь.