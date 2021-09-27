Появились первые официальные результаты выборов в Германии

Федеральная избирательная комиссия (ИК) Германии опубликовала первые официальные результаты выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября, на своем сайте, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Согласно предварительным данным по состоянию на 23:00 по местному времени (01:00 GMT+4), за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовало 24,8 процента избирателей. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) набрал в общей сложности 26,9 процента голосов. На данный момент подсчитаны результаты 83 округов из 299.

Голоса среди других партий распределяются следующим образом: «Зеленые» набрали 12,2 процента голосов, «Альтернатива для Германии» — 11,2 процента, Свободная демократическая партия — 10,8 процента, Левая партия — 3,9 процента. За остальные партии в общей сложности проголосовали 10 процентов немецких избирателей.