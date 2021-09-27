Социал-демократы ФРГ одержали победу на выборах в Бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 25,7% голосов. Об этом свидетельствуют официальные предварительные данные, опубликованные в ночь на понедельник Федеральной избирательной комиссией (ЦИК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ЦИК, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за него свои голоса отдали 24,1% избирателей. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю.

Всего в Бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений: помимо СДПГ и ХДС/ХСС, это "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах. Согласно Закону о выборах ФРГ, в таком случае партии предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам).