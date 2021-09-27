Лашет заявил, что ХДС/ХСС готов к формированию правящей коалиции с либералами и "зелеными"

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) готов к формированию правящей коалиции ФРГ с либералами и "Зелеными". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы к переговорам о так называемой коалиции "Ямайка" (ХДС/ХСС, либеральная Свободная демократическая партия и "Зеленые" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки)", - сказал он.

Лашет назвал неудовлетворительным результат, продемонстрированный консерваторами на выборах в Бундестаг, по итогам которых они уступили первое место Социал-демократической партии Германии. "Конечно, я знаю, что несу отчасти личную ответственность за результат на выборах", - признал Лашет.