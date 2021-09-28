Pfizer начала тестирование препарата, защищающего от заражения COVID-19

Фармацевтическая компания Pfizer Inc сообщила о начале фазы обширного тестирования перорального антивирусного препарата, который призван предотвратить заражение коронавирусом при контакте с заболевшим COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщили в пресс-службе компании.

В данном этапе специалисты будут тестировать препарат на 2,6 тыс. человек.

В марте компания Pfizer начала ранние клинические испытания лекарства от COVID-19 в виде таблетки, принимаемой перорально.