Цена газа в Европе превысила $1 040 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов 29 сентября закрепилась на уровне выше $1 000 за 1 тыс. куб. м и превысила $1 040 после корректировки до $950 накануне вечером. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $1 045 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня составляет порядка 8%.

Стоимость октябрьского фьючерса составляет порядка $1 032 за 1 тыс. куб. м.

Накануне цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до почти $1 040 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.

При этом цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.