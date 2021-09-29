Подземные хранилища газа в Великобритании заполнены на 100%

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Великобритании заполнены на 100%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Однако общий объем газа в хранилищах страны гораздо ниже, чем в прошлом году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, запасы газа в ПХГ Великобритании по состоянию на 27 сентября составляли 100%. При этом фактическая наполненность хранилищ газом (9,65 ТВт/ч) даже несколько выше, чем их максимальная заявленная мощность (порядка 9,63 ТВт/ч).

Однако, как следует из данных Gas Infrastructure Europe, мощность ПХГ Великобритании была снижена почти на 40% в начале февраля 2021 года. Таким образом, в аналогичный период прошлого года хранилища хотя и были заполнены лишь на 77,4%, но объем газа в них был существенно выше - 11,57 ТВт/ч.

Ранее газета "Файнэншл таймс" указывала, что с начала августа пять небольших британских энергокомпаний, обслуживавших 570 тыс. клиентов, разорились из-за взлета оптовых цен на газ. Как отмечалось в статье, руководители крупных энергетических компаний опасаются, что это может быть лишь вершиной айсберга и что новые банкротства в этой сфере не заставят себя ждать. Издание приводило мнение консалтинговой энергетической фирмы Baringa ("Баринга"), в которой предположили, что в итоге в стране может остаться 10 поставщиков электроэнергии для бытового потребления по сравнению с 49 по состоянию на конец марта.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Кваси Квартенг заявлял, что Великобритания не рискует столкнуться с дефицитом газа этой зимой, несмотря на резкий рост цен на энергоноситель.