Суд ЕС отменил торговое соглашение между Евросоюзом и Марокко

Европейский суд юстиции отменил соглашение о торговле и тарифах между ЕС и Марокко. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении суда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейский суд юстиции постановил аннулировать решение Совета ЕС в отношении соглашения между ЕС и Марокко о тарифных преференциях на произведенную в Марокко продукцию, а также по соглашению между ЕС и Марокко об устойчивой рыбной ловле", - говорится в заявлении суда.

Оба соглашения будут оставаться в силе еще в течение двух месяцев, чтобы "гарантировать выполнение юридических обязательств ЕС".