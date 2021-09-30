Высокие цены на газ в Британии запустили волну банкротств

Мировой энергетический кризис запустил волну банкротств среди британских поставщиков энергии. Еще три компании — Igloo Energy Supply, Enstroga и Symbio Energy — объявили о закрытии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Bloomberg.

В результате 233 тысячам клиентов придется искать нового поставщика электроэнергии. Представители Igloo утверждают, что работа компании больше невозможна в текущих условиях энергетического розничного рынка из-за «невероятно высоких цен на газ». По данным регулирующего органа по вопросам энергетики Великобритании Ofgem, вместе эти три поставщика обслуживали около одного процента покупателей на рынке.

С начала августа в стране уже прекратили обслуживание пять коммунальных предприятий. Из-за этого около 1,7 миллиона клиентов за это время были вынуждены сменить поставщика. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг этой зимой ожидает банкротства еще нескольких компаний. «Мало кто ожидал такого экстремального ценового шока», — говорится в заявлении Igloo.

Цена на газ 29 сентября обновила рекорд — по данным биржи ICE, в ходе торгов стоимость тысячи кубометров достигала 1050 долларов. К моменту публикации новости газ торгуется на отметке 1045 долларов за тысячу кубометров.

Энергетический кризис в Великобритании заставил правительство задуматься о расширении производства. Власти намерены продолжить остановленное в 2020 году из-за нехватки финансирования строительство атомной электростанции (АЭС) Уилфа в Уэльсе.