Цена на газ в Европе вновь обновила рекорд

Цена на газ в Европе на открытии торгов 30 сентября продолжила обновлять рекорды и превысила $1 070 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1072,96 за 1 тыс. куб. м или €89,455 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала дня составляет около 2,6%.

Ранее цена газа в Европе впервые в истории превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.