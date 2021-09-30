Сити в Лондоне заявил о необходимости введения Британией краткосрочных бизнес-виз

Руководство лондонского Сити обратилось к британскому правительству с требованием ввести краткосрочные бизнес-визы для зарубежных сотрудников в связи со значительным увеличением расходов на привлечение талантливых сотрудников, что угрожает конкурентоспособности столичной Квадратной мили (Square Mile). Об этом сообщает в четверг газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным отраслевой организации TheCityUK, в британских компаниях, оказывающих финансовые услуги, пятая часть работников - иностранцы, а в быстро развивающемся секторе финансовых технологий доля зарубежных сотрудников достигает 42%. Выдача краткосрочных виз позволит упростить посещение иностранным персоналом Соединенного Королевства. Это значительно сократит расходы и время, затрачиваемые на перемещение людей по региональным офисам в соответствии с нынешними иммиграционными правилами, ограничившими свободу передвижения рабочей силы между Великобританией и Евросоюзом после выхода страны из ЕС.

"Чтобы оставаться конкурентоспособными, нам нужны лучшие сотрудники со всего мира", - заявил исполнительный директор TheCityUK Майлз Селик. "Без этого мы не сможем внедрять инновации в таких ключевых сферах роста, как финтех или зеленые финансы, а также создавать международные торговые сети", - отметил он. В условиях обострившегося соперничества с другими международными финансовыми центрам за лучшие кадры в ЕС, США и Азии Великобритания "должна приложить больше усилий, чтобы модернизировать иммиграционные процессы, уменьшая бюрократизм и повышая гибкость и способность адаптироваться к потребностям бизнеса", считает Селик.