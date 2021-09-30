Из-за забастовки машинистов в Испании отменят почти 900 поездов

Машинисты железнодорожного оператора Renfe в Испании начали в четверг забастовку, которая продлится восемь дней. Об этом сообщил в Twitter Испанский профсоюз машинистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, стачки пройдут 30 сентября, а также 1, 4, 5, 7, 8, 11 и 12 октября. Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования.

Стачка была созвана с требованием соблюдения плана занятости и соглашений о передачи полномочий в области железнодорожного транспорта испанским регионам. Машинисты также просят восстановить все рабочие места, которые были упразднены в последние месяцы. Как считает профсоюз, Renfe воспользовался пандемией коронавируса, чтобы сократить штат сотрудников.

Несмотря на забастовку, власти обязуют железнодорожные службы оказывать минимальные услуги. По версии газеты El Periódico, из-за стачки в первые четыре дня - с 30 сентября до 5 октября - будут отменены 892 поезда.