Инфляция в ФРГ впервые с 1993 года превысила 4%

Темпы инфляции в Германии в сентябре составили 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило в четверг Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет агентство DPA, это максимальный показатель за 28 лет. В последний раз инфляция превышала 4% в декабре 1993 года.

"Высокие темпы инфляции, которые наблюдаются с июля 2021 года, имеют ряд причин, в том числе базовый эффект от снижения цен в 2020 году. В частности, темпы увеличило временное снижение ставок НДС и падение цен на нефтепродукты", - говорится в сообщении статведомства.