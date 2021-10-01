Во Франции как минимум одну дозу вакцины от COVID получили 75% жителей
Более 50 млн человек во Франции получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса, что составляет 75% всего населения страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
При этом, полную вакцинацию прошли 72,3% жителей Франции.
Согласно данным французского правительства, среди взрослого населения вакцинацию в полной мере прошли 85,8% человек.
В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования "санитарных пропусков" и после 15 ноября.
Многие жители страны не поддерживают "санитарные пропуска", в связи с чем регулярно устраивают акции протеста.
Всего во Франции с начала пандемии выявили более 7 млн заражений коронавирусом, свыше 116 тыс. инфицированных скончались.
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