Во Франции как минимум одну дозу вакцины от COVID получили 75% жителей

Более 50 млн человек во Франции получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса, что составляет 75% всего населения страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

При этом, полную вакцинацию прошли 72,3% жителей Франции.

Согласно данным французского правительства, среди взрослого населения вакцинацию в полной мере прошли 85,8% человек.

В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования "санитарных пропусков" и после 15 ноября.

Многие жители страны не поддерживают "санитарные пропуска", в связи с чем регулярно устраивают акции протеста.

Всего во Франции с начала пандемии выявили более 7 млн заражений коронавирусом, свыше 116 тыс. инфицированных скончались.