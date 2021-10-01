США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году. Контракт касается проектирования, строительства и оснащения шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных. В ведомстве добавили, что сумма контракта — 84,25 миллиона долларов.

В июле прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. По его словам, шесть катеров готовятся для Киева в рамках «помощи по соответствующим программам». Остальные корабли Украина сможет приобрести за деньги из оборонного бюджета.