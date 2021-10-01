США поставят Украине шесть патрульных катеров
США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году. Контракт касается проектирования, строительства и оснащения шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных. В ведомстве добавили, что сумма контракта — 84,25 миллиона долларов.
В июле прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. По его словам, шесть катеров готовятся для Киева в рамках «помощи по соответствующим программам». Остальные корабли Украина сможет приобрести за деньги из оборонного бюджета.