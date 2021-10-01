Глава ВОЗ назвал "глобальным провалом" срыв планов вакцинации от коронавируса в сентябре

Европа 1 октября 2021 17:21 (UTC+04:00)
Глава ВОЗ назвал "глобальным провалом" срыв планов вакцинации от коронавируса в сентябре

Срыв поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели охватить вакцинацией от коронавируса до конца сентября не менее 10% населения всех стран мира представляет собой "глобальный провал". Об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что в мае текущего года ВОЗ наметила задачу добиться вакцинации как минимум 10% жителей во всех государствах мира. "Однако 56 стран этого не сделали, хотя в этом и не было их вины. Половина из них вакцинировала только 2%", - констатировал Гебрейесус. "Тот факт, что не выполнена задача по вакцинации 10% населения, это глобальный провал", - подчеркнул гендиректор.

Глава ВОЗ считает, что этот срыв должен побудить мировое сообщество "сделать все возможное" для достижения двух других целей, поставленных ВОЗ, - охвата прививками от COVID-19 не менее 40% жителей всех стран к концу 2021 года и как минимум 70% к середине 2022 года. "Больше не может быть оправданий и невыполненных обещаний", - отметил он.

По словам Гебрейесуса, эти цели вполне достижимы, если страны выполнят свое обещание делиться вакцинами и технологиями их производства, а также если будут приостановлены права интеллектуальной собственности на препараты и обеспечен приоритет поставок для международного механизма COVAX и Африканской целевой группы по приобретению вакцины. Глава ВОЗ напомнил, что "равноправная вакцинация является этическим, эпидемиологическим и экономическим императивом", так как неравенство в этой сфере приводит к усилению передачи инфекции и появлению новых опасных вариантов коронавируса.

По данным ВОЗ на 30 сентября, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 233 136 147 случаев заражения COVID-19 и 4 771 408 летальных исходов.

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