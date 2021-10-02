В Британии мобилизуют 100 военных водителей из-за топливного кризиса
Британские власти из-за продолжающегося топливного кризиса задействуют 100 военнослужащих-водителей бензовозов. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление кабмина, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Телеканал отмечает, что всего будет мобилизовано 200 военных. Они начнут оказывать помощь с поставками бензина в понедельник, 4 октября.
Ранее министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании привело в состояние повышенной готовности военнослужащих из-за нехватки топлива на АЗС страны.
Топливный кризис вызван нехваткой водителей бензовозов из-за покинувших страну мигрантов и закрытых автошкол.
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