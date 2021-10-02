Жителям Швейцарии заплатят за привитых от коронавируса друзей

Власти Швейцарии решили поощрять жителей страны за агитацию в пользу вакцинации от COVID-19, пишет Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Новую «акцию» придумал Федеральный совет, который пообещал выплачивать людям по 50 франков (почти четыре тысяч рублей) за каждого сделавшего прививку друга или родственника. Используя тактику «приведи друга», правительство намерено значительно увеличить число вакцинированных.

При этом вознаграждение заплатят не деньгами, а купонами. В кабинете министров решают сферы, где их можно будет применить. Скорее всего, купоны разрешат тратить в кино, ресторанах и прочих развлекательных заведениях.