Во Франции в условиях пандемии возникла сильная нехватка донорской крови

Запасы донорской крови сократились во Франции до крайне низкого уровня из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, специалисты из Французского общества сбора крови, головной организации донорской системы, считают, что объемы запасов крови находятся на "критически опасной отметке". Причем в целом ситуация в стране ухудшается уже в течение 18 месяцев эпидемии COVID-19. В наличии имеются 77 тыс. стандартных пакетов эритроцитов, тогда как приемлемым считается уровень в 100 тыс. упаковок.

Общество сбора крови в этой связи ставит себе целью за три недели пополнить запасы в стране на 30 тыс. пакетов. Оно начинает проводить с этой целью пропагандистскую кампанию, призывая к "массовой мобилизации усилий".

В донорские центры страны теперь даже разрешено приходить без предварительной записи. В предыдущие две недели поток доноров был недостаточно большим - 15% позиций в графиках приема доноров так и остались незаполненными. В результате были свернуты донорские пункты на предприятиях, в лицеях, студенческих городках, на которые обычно приходится от 20 до 30% объема сдаваемой крови.

По мнению медицинских экспертов, выступивших в эфире телеканала, нехватка крови напрямую связана с эпидемией COVID-19. В этот период расход крови при лечении больных сильно возрос. Одновременно свое влияние оказала и смена режимов санитарных ограничений. Во время действия карантина у населения было много свободного времени, и немало людей воспользовались этим, чтобы заняться донорством. После отмены жестких ограничительных мер у людей появилось больше других дел, и донорские пункты их мало привлекают .

Ситуация ухудшается и в результате того, что в донорских центрах в настоящее время наблюдается сильная нехватка медицинского персонала.