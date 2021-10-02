Переговоры главы МИД Франции с американским коллегой назначены на 5 октября

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 октября. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры проведут углубленные переговоры, следующие за встречей в Нью-Йорке 23 сентября, чтобы определить шаги, которые потребуются для восстановления доверия между двумя нашими странами", - цитирует агентство заявление МИД Франции.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен будет находиться в Париже с 4 по 6 октября, он встретится с представителями властей Франции.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, где это решение назвали "ударом в спину". На фоне сделки по подлодкам Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии.