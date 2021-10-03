В протестах против санпропусков во Франции приняли участие около 48 тыс. человек

Число участников манифестаций против широкого применения во Франции санитарных пропусков составило в субботу 47 935 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Agence France Presse со ссылкой на МВД страны, в городах прошли 173 акции.

Эти статистические данные подтверждают, что размах общенациональных протестов снижается во Франции от одной недели к другой. Так, 25 сентября в манифестациях принимали участие 60 тыс. человек. Акции протеста в субботу состоялись в 12-й раз.

В Париже в субботу по улицам и площадям прошли пять колонн, в которых сотрудники МВД насчитали 5 335 человек. В целом манифестации прошли в стране мирно - были задержаны всего три человека. Во многом на число участников оказала негативное влияние плохая погода - в ряде регионов весь день шли сильные ливни. В результате в крупнейшем городе запада Франции, Рене, число участников маршей составило всего 350 человек. В другом большом городе региона, Нанте, их было 450, а в Сен-Назере, где расположены крупнейшие верфи страны, на манифестации вышли всего 80 человек.

В Бордо на юго-западе страны полиция насчитала 700 участников протестов, в расположенном южнее его городе По - 800. В По манифестантами были временно захвачены местный железнодорожный вокзал и часть его путей.

Наибольшую активность проявило население юга. Так, в Марселе, самом крупном городе региона и втором по численности мегаполисе страны, число манифестантов возросло с прошлой недели до 900 человек с 800. В расположенном восточнее Марселя Тулоне увеличение числа протестующих было еще более значительным - 1 300 с примерно 1 тыс. неделю назад. В Ницце число участников манифестаций осталось прежним - 1 500 человек.

Главным требованием на нынешних манифестациях к властям была отмена применения санитарных пропусков для 12-17-летних, которые теперь обязаны предъявлять их при посещении кинотеатров и бассейнов. Как сообщил на этой недели официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, власти не исключают использования в стране санпропусков до лета будущего года. Соответствующий законопроект будет представлен 13 октября на заседании Совета министров.