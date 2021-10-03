ЕС может создать военную учебную миссию на Украине

Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии на Украине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag.

Если миссия будет создана, то она будет названа военной консультативной и учебной миссией ЕС на Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).

По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.