Сильный пожар в Риме уничтожил мост, возведенный в XIX веке
Сильный пожар охватил Мост Индустрии на юге Рима. Жертв в результате пожара нет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Возведенный в 1862-1863 годах "Железный мост", как называют его римляне, соединяет районы Маркони и Остиенсе на юге итальянской столицы. Из-за пожара несколько частей конструкции рухнули в Тибр. В результате происшествия многие дома в Остиенсе остались без электричества, воды и газа.
Причины пожара пока не установлены, рассматриваются все версии. Как пишет издание, согласно некоторым свидетельствам, возгорание изначально возникло в постройках, расположенных под сооружением.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Транспортный коридор Север-Юг играет важную роль в развитии товарооборота стран-участниц - Джавид Гурбанов
Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала предметом гордости для всех государств-членов Тюркского совета - генсек
Азербайджанский министр принял участие в 18-м "круглом столе" министров науки и технологий более 50 стран (ФОТО)
Известный украинский журналист и блогер подготовил обширный репортаж об освобожденных территориях Азербайджана
По факту нахождения останков пропавшего военнослужащего ведутся уточнения - Генпрокуратура Азербайджана
Китайская нефтегазовая корпорация арендует земельные участки для строительно-монтажных работ в Туркменистане
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры на освобожденных территориях Азербайджана
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
В Национальной арене гимнастики в Баку созданы удивительные условия для тренировок – спортсменка из Коста-Рики (ВИДЕО)
Проанализирована ситуация на госгранице и территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы
New Europe: Открытие Зангезурского коридора создало бы новые возможности для Армении, нуждающейся в экономическом развитии
Президент Ильхам Алиев: Подтвержденных запасов природного газа в Азербайджане достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта по меньшей мере на 100 лет
Президент Ильхам Алиев: К сожалению, Армения все еще не дала положительного ответа на наши мирные инициативы
Мужество и бесстрашие азербайджанских военнослужащих станут примером для всех - Герой Отечественной войны (ФОТО)