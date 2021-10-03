Украина будет на всех уровнях поднимать вопрос о возвращении Саакашвили - Зеленский

Украина будет на всех уровнях поднимать вопрос о возвращении в Украину арестованного в Грузии Михаила Саакашвили. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга на выездном заседании парламентской фракции своей партии «Слуга народа» в Трускавце, передает Trend со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский подчеркнул, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в настоящее время является гражданином Украины, и что он как президент постоянно занимается возвращением граждан.

«Все институции, включая министерство иностранных дел, наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься», – заявил Зеленский.

Третий президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси. Саакашвили вернулся на родину впервые за восемь лет – в 2013 году он покинул Грузию после того, как закончился его второй президентский срок. В 2012 году партия Саакашвили «Единое национальное движение» проиграла парламентские выборы партии «Грузинская мечта», созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили. После этого власти Грузии возбудили против Саакашвили несколько уголовных дел, обвиняя его в должностных преступлениях, среди которых растрата государственных средств на представительские расходы, а также помилование лиц, виновных в уголовных преступлениях. В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства – это произошло автоматически после того, как он получил гражданство Украины и не провел в Грузии процедуру получения двойного гражданства.

В настоящее время Саакашвили возглавляет комитет по реформам при президенте Зеленском.