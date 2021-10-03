Великобритания планирует заключить больше союзов в сфере безопасности по типу AUKUS

Власти Великобритании заинтересованы в заключении новых торговых и оборонных союзов по образцу партнерства с Австралией и США (AUKUS) в сфере безопасности. Об этом в интервью газете The Sunday Times заявила новая министр иностранных дел страны Элизабет Трасс, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«Мы хотим сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, заключая больше соглашений в сферах экономики и безопасности. Смысл AUKUS в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договоренности с Индией, с Японией и с Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности не менее важных районов», — сказала она.

Трасс также подчеркнула, что для поддержания дипломатических усилий западных стран в Африке и Азии, идя против «авторитарных режимов», необходимо активно использовать торговые и экономические инструменты. На вопрос журналистов о том, направлена ли данная стратегия против действий Пекина, Трасс не ответила. Однако министр подчеркнула, что это, по ее мнению, это лучший способ в долгосрочной перспективе противостоять «злонамеренным силам».

Великобритания, Австралия и США договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности 16 сентября. Альянсу дали название AUKUS. Первой инициативой объединения стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок. Позднее Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что, если Австралия получит атомные подводные лодки от США и Великобритании, может начаться новый виток гонки вооружений, включая наращивание ядерного оружия.