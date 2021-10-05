Из извергающегося вулкана на Канарах происходит выброс "горящих шаров"

Извергающийся вулкан на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские остова) начал выброс "горящих шаров". Об этом сообщила во вторник газета El Periodico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, из кратера начался выброс "вулканических шаров - больших горящих пирокластов". Специалисты не исключают роста взрывной активности вулкана. В частности, в понедельник в южной части Пальмы было зафиксировано 115 землетрясений, однако их магнитуда не превысила 4,0. Лава в общей сложности распространилась на площади в 413 га.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили около тысячи зданий, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.

Ранее потоки лавы достигли океана, что вызывает выброс опасных газов.