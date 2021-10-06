Генпрокурор Молдовы задержан на 72 часа

Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло задержан на 72 часа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил прокурор Виктор Фуртунэ, который ведет возбужденное против него уголовное дело.

"Мы провели обыск в кабинете Александра Стояногло, после чего провели задержание. Он задержан по уголовному делу, в котором объединены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, дача ложных показаний. Следственные действия продолжаются", - сказал Фуртунэ.

Он затруднился назвать возможный срок заключения в случае доказательства вины подозреваемого.

В связи с отстранением Стояногло от должности на время следствия Высший совет прокуроров (ВСП) должен предложить президенту Молдавии назначить и.о. генпрокурора.